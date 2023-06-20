Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında 3 tutuklama

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Olay, 15 Haziran sabah saatlerinde Bismil ilçesi Serçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Alyamaç ve Taş aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti. Alyamaç ailesinden yaralanan M.A. ve A.A. ise hastanede tedaviye alındı.

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Olay öncesi çıkan yangın, havadan jandarma helikopteri, karadan ise itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Mahallede jandarmanın aldığı geniş güvenlik önlemi sürerken, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından cenazeler ailelere teslim edildi. Yine yoğun güvenlik önlemi altında önce Alyamaç ailesi, ardından da Taş ailesi yakınlarının cenazelerini aldı. Cenazeler, mahalleye götürülerek toprağa verildi.

OLAYLA İLGİLİ 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Olayla ilgili Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 3 savcı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında tespit edilen 18 şüpheliden 6’sı gözaltına alındı. Hastanede tedavi gören M.A. ve A.A. da soruşturma dosyasına şüpheli sıfatıyla eklendi. İşlemlerinin ardından polis ve jandarmanın yoğun güvenlik önlemi aldığı Bismil Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Ş.A., T.T. ve A.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.