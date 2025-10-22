Diyarbakır'da 8 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışmıştı! İstenen ceza belli oldu

Haberin Devamı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık 28 yaşındaki G.K. hakkında hazırlanan iddianame, 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, merkez Yenişehir ilçesi Lise 1. Sokak'ta 27 Ağustos'ta G.K. tarafından zorla götürülmeye çalışılan 8 yaşındaki H.A'nın, durumu fark eden esnaf Ahmet Arslan'ın müdahalesiyle kurtulduğu belirtilerek, çocuğu "hürriyetinden yoksun kılma" hadisesine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

"YÜRÜ YOKSA SANA DAYAK ATARIM"

İddianamede mağdur H.A'nın ifadesine ilişkin şunlar yer aldı:

"27 Ağustos'ta ismini bilmediğim kişi elleriyle ağzımı kapatarak, bir iş yerinin depo bölümüne merdivenlerden aşağıya doğru itekleyerek 'Yürü yoksa sana dayak atarım.' diyerek beni götürmek istedi. Ayrıca boğazımı da sıktı ve canımı acıttı. O esnada Ahmet Arslan isimli esnaf bizi gördü. Amcaya dönerek, 'Beni kurtar.' demem üzerine amca yanımıza gelerek, 'Bir sorun mu var?' dedi. Amca geldiği sırada oradan hemen uzaklaşarak evime doğru kaçtım. Beni kaçırmaya çalışan kişiden davacı ve şikayetçiyim."

İddianamede, mağdur çocuğun babası S.A. da ifadesinde çocuğunu kaçırmaya çalışan ve tanımadığı sanıktan davacı ve şikayetçi olduğunu belirtti.

"ANLIK OLARAK ELBİSESİNDEN TUTTUM ÇOCUĞA KIZMAYA BAŞLADIM"

Tutuklu sanık G.K. ise adli sicil kaydı olduğunu ve iş bulamadığını ifade ederek, olaydan bir ay önce Muğla'dan Diyarbakır'a iş bulma umuduyla geldiğini söyledi.

Sanık G.K, şöyle ifade verdi:

"Diyarbakır'a geldikten sonra da iş bulamadım, psikolojim iyice bozuldu. Camilerde, parklarda yatıyor, halktan para dilenerek, yemek isteyerek hayata tutunmaya çalışıyordum. Olay günü adliyeden çıktım, ifade vermiştim, sonrasında yürürken önüme bu çocuk denk geldi. Anlık olarak elbisesinden tuttum çocuğa kızmaya başladım. Kızarak yürüttüm ve sonrasında çocuk ağlamaya başladı. Zaten bıraktım esnaf araya girdi. Esnafla aramızda arbede yaşandı. Bana ne olduğunu sordular. Ben de 'Akrabasıyım, kızarım, size ne?' dedim. Bunu da esnafla herhangi bir olay çıkmasın diye söyledim. Amacım kesinlikle çocuğu kaçırmak veya çocuğa cinsel amaçlı bir şey yapmak değildir. Anlık stres ve şuur kaybı yaşadığım için bir anlık psikolojimin dağılması ile gerçekleşti. Psikiyatri bölümünde geçen sene 1 ay kadar tedavi gördüm. Geçim sıkıntısı yaşadığım ve ailemle görüşmediğim için bu tip psikolojik travmalar yaşıyorum. O an da bu anlardan biriydi ve şuurumu kaybettim. Çocuğa kızdım ve bağırdım ama başka hiçbir şey yapmadım. Amacım çocuğa zarar vermek değildi."

"ÇOCUK, 'İMDAT AĞABEY BENİ KURTAR' DİYE BAĞIRDI"

Sanığa müdahale ederken iki parmağı incinen esnaf Ahmet Arslan ifadesinde, iş yerinin önünde oturduğu sırada bir kişinin bir çocuğun ağzını eliyle kapattığını gördüğünü belirtti.

Arslan, "Çocuk, imdat ağabey beni kurtar.' diye bağırınca ne olduğunu öğrenmek için yanlarına gittim. Bunun üzerine çocuk evine doğru koştu. Bu kişiye kim olduğunu sorduğumda çocuğun amcası olduğunu söyledi. Sonrasında çocuğun kaçırılmaya çalışıldığını anlayınca müdahale etmek için yumruğu salladım fakat bu kişi iş yerimin önünde bulunan stanttaki parkeyi havaya kaldırınca yumruğum ona gelmedi. Bunu gören çevredeki esnaf kavga ettiğimizi düşündüğünden beni tuttular. 'Çocuk kaçırıyor.' diye bağırdım. Esnaf da müdahale etmek istedi. Bu kişi yerdeki parke taşlarını kırıp bize doğru bağırmaya başlayınca biz de uzaklaştık. İlk müdahalem sırasında elimi nereye vurduğumu bilmiyorum, elim yaralandı ve sol gözüme bir yerden yumruk geldi fakat kimin yaptığını görmedim. Sonrasında bu kişi elindeki kaldırım taşları ile birlikte kaçtı." ifadelerini kullandı.

İddianamede yer alan görüntü inceleme tutanağında, şüphelinin, 27 Ağustos saat 11.33 sıralarında mağduru sırtından tutarak yürüdüğünün, mağduru 2 bina arasına doğru götürmeye çalıştığının, ağzını, yüzünü eliyle kapatmaya çalıştığının, Ahmet Arslan'ın durumu görerek şüphelinin üzerine gittiğinin, bu esnada mağdurun şüpheliden kurtularak olay yerinden kaçtığının yer aldığı aktarıldı.

İddianamenin, sonuç kısmında şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şüpheli, mağduru alıkoyarak 'Yürü yoksa sana dayak atarım.' şeklinde tehdit etmiş, boğazını sıkarak, eliyle ağzını ve yüzünü kapatarak direncini kırmaya çalışarak mağdura cebir uygulamıştır. Çocuk, Ahmet Arslan'dan (esnaf) yardım istemiş, şüpheli mağduru zorla alıkoymaya çalışırken Arslan'ın olaya müdahil olmasıyla eylemini tamamlayamamıştır. Şüpheli savunmasında tevilli ikrarda bulunmuştur. Şüphelinin eylemleri ile 'çocuğa karşı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' suçunu işlediği anlaşıldığından yargılanmasının yapılarak cezalandırılması kamu adına talep olunur."

İSTENİLEN CEZA

İddianamede, tutuklu sanık G.K. hakkında "çocuğa karşı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçundan 1 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI

Diyarbakır'da Lise 1. Sokak'ta 27 Ağustos'ta esnaf Ahmet Arslan (42) iş yerinin önünde oturduğu sırada ara sokaktan çıkan şüphelinin 8 yaşındaki erkek çocuğunu çekiştirerek ve ağzını kapatmaya çalışarak zorla götürmeye çalıştığını fark etmiş, Arslan'ın sözlü müdahalesiyle çocuk, şüphelinin elinden kurtularak, olay yerinden uzaklaşmıştı. Şüpheliye çocuğa neden böyle davrandığını sorması üzerine Arslan ile şüpheli arasında arbede yaşanmış, arbedenin ardından şüpheli olay yerinden kaçmış, Arslan'ın iki parmağı incinmişti.

Olayı öğrenen aile üyeleri polise şikayetçi olduktan sonra Arslan'a teşekkür ziyaretinde bulunmuş, polis ekiplerince 29 Ağustos'ta yakalanan şüpheli aynı gün tutuklanmıştı.

Şüphelinin çocuğu zorla götürmeye çalışması, esnafın şüpheliye müdahalesi, aralarında yaşanan arbede ve ailenin Arslan'a teşekkür ziyareti iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, esnaf Ahmet Arslan'a plaket vermişti.