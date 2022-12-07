Diyarbakır’da 8 katlı binanın çatısından düşen Furkan Akkoyun'un üzücü ölümü

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Olay, dün öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde meydana geldi. Furkan Akkoyun, misafirliğe gittiği anneannesinin oturduğu 8 katlı binada, apartmanda oturan bazı kişilerin beslediği güvercinlere bakmak için çatıya çıktı. Akkoyun, bir süre sonra dengesini kaybedip zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Furkan Akkoyun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Furkan Akkoyun'un cenazesi, Silvan ilçesinde toprağa verildi.