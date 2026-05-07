Diyarbakır’da 70 faili meçhul raftan indi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2026 07:00

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, toplum vicdanını yaralayan kasten öldürme ve kayıp olaylarını incelemeye başladı.

İlk tespitlere göre; ülke genelindeki 75 ilde bulunan 638 dosya ve 693 maktul yönünden kapsamlı analiz süreci başlatıldı. Birim, özellikle kadın ve çocuk cinayetleri dahil Gülistan Doku soruşturması gibi kamuoyunun yakından takip ettiği faili meçhul olayların aydınlatılması için kurumsal kapasiteyi en üst seviyeye taşıyacak ve başsavcılıklarla yakından koordinasyon kuracak.

EN ESKİSİ 2002 YILINDAN

Diyarbakır’da da bu konuda araştırmaların yapılması için 1 başsavcı vekili ve 1 savcının görevlendirilmesinin ardından kurulan heyet, ilçeler de dahil olmak üzere kent genelinde şu ana kadar 70 dosya tespit etti. Kentte en eskisi 2002 yılına ait olan, delil yetersizliği ya da karartılması nedeniyle faili meçhul kalan bu dosyaların yapılacak çalışmaların ardından bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

SONUNA KADAR GİDİLECEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 26 yıl önce katledilen Çağla Tuğaltay ile 2024’te Van’da hayatını kaybeden Rojin Kabaiş’in ailelerini dün kabul etti. Bu tür olayların üzerine sonuna kadar gideceklerini belirten Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın bunun için kurulduğunu söyledi.

