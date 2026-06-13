×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da 6 yıllık cinayet JASAT tarafından aydınlatıldı: 7 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#JASAT#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 12:27

İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 2020 yılında gerçekleştirilen Askeri Balta cinayeti, JASAT timlerince aydınlatıldığını duyurdu. Gözaltına alınan 18 akraba ve köy sakininden 7'si tutuklandı.

Haberin Devamı

Dicle Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timlerince 18 Eylül 2020 tarihinde Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde Askeri Balta’nın ateşli silahla öldürülmesi olayının aydınlatılmasına yönelik yaklaşık 7 ay süren planlı çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri, Kriminal Şube Müdürlüğü ve Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan özel çalışma grubu tarafından dosyada yer alan ifade tutanakları, otopsi raporları ve kriminal inceleme raporları yeniden analiz edildi.

Gözden Kaçmasınİçişleri Bakanlığı duyurdu: 90 suçlu Türkiyeye iade edildiİçişleri Bakanlığı duyurdu: 90 suçlu Türkiye'ye iade edildiHaberi görüntüle

Yürütülen incelemeler sonucunda bazı şahısların ifadelerinde tutarsızlık ve çelişkiler tespit edilmesi üzerine, cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik 8 Haziran 2026 tarihinde Dicle ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı. Dicle Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda V.Ç., Ö.Ş., M.A., H.T., R.Ş., M.Ç. ve R.Ç. isimli 7 şüpheli tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#JASAT#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!