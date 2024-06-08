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Diyarbakır’da 6 şüpheliye terör gözaltısı: Aralarında HDP'li eski başkan da var

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#Diyarbakır#Terör#Gözaltı
Diyarbakır’da 6 şüpheliye terör gözaltısı: Aralarında HDPli eski başkan da var
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 17:34

Diyarbakır'da yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli, gözaltına alındı.

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Ergani ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın Ergani yapılanmasında yer aldıkları, örgütün talimatları doğrultusunda düzenlenen etkinliklere katıldıkları, örgütle iltisaklı derneklere finansman sağladıkları, öldürülen teröristlerin cenaze ile taziyelerine katıldıkları ve yakınlarını işe aldıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin de yakalanmasına çalışılıyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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#Diyarbakır#Terör#Gözaltı

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