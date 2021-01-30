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Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 30.01.2021 - 12:51 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim

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Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim
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DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında, cadde ve sokaklar boş kaldı. Sıkı önlem alan polis ekipleri, dışarı çıkan az sayıda kişinin izin belgelerini kontrol etti.

Diyarbakırda, 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, dün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Diyarbakır'ın cadde ve sokakları boş kaldı. Merkez Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde, belirli bölgelerde oluşturulan uygulama noktalarında denetim yapan polis ekipleri, dışarıda olanların izin belgelerini kontrol etti. Yaya olarak da cadde ve sokaklarda devriye görevini sürdüren ekipler, kısıtlamayı ihlal edenlere ceza kesti. 

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