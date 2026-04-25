Diyarbakır'da 500 kişi, törenle MHP'ye katıldı

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı’nda düzenlenen törenle, partiye katılanlara rozet takdimi yapıldı. Törende konuşan MHP İl Başkanı Miktat Arslan, il genelinde 17 ilçe teşkilatıyla faal olduklarını belirterek, “Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır'da vatandaşa yönelik siyasetini geliştirmiştir. Diyarbakır'da 50 yıldır 3, 4 ve 5’inci katlarda siyaset yapar, vatandaşın da uğrayamadığı bir teşkilat yapımız vardı. Ekibimle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi, şu anda gördüğünüz gibi vatandaşın rahatlıkla uğrayabileceği bir mekan, bir teşkilat haline getirip ve Diyarbakır'da var olduğumuzu hissettirdik. Milliyetçi Hareket Partisi olarak tüm ilçelerde yapmış olduğumuz faaliyetler, partimize siz değerli vatandaşlarımız tarafından teveccüh ile karşılanmıştır” dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ SON DERECE KIYMETLİ"

Partiye 500 kişinin katıldığını, temsilen 50 kişiye rozet takdimi yapıldığını belirten Arslan, “Bugün partimize katılımlar devam ediyor. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2028 genel seçimlerinde inşallah daha da bu çalışmalarımızı sıkılaştırarak inşallah ilimizde 1 vekil hedefimiz vardır. Diyarbakır'da Allah'ın izniyle 1 vekil hedefimizi, ‘Kızılelma Diyarbakır’ hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bilge liderim, Genel Başkanım, Doktor Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024 tarihinde başlatmış olduğu ‘Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge’ süreci son derece önemli ve kıymetlidir. Bu süreç çok değerlidir ve ilerliyor. Biz Diyarbakırlılar olarak bu sürecin bir an önce hedefine ulaşması için gayret ediyoruz, çaba gösteriyoruz. Değerli Diyarbakır vatandaşlarımızdan da beklentimiz bu sürece destek vermesi ve çaba göstermesidir” diye konuştu.