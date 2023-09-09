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Diyarbakır’da 5 PKK’lı yakalandı: Bombalı eylem yapacaklardı

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#Diyarbakır#PKK#Bombalı Eylem
Diyarbakır’da 5 PKK’lı yakalandı: Bombalı eylem yapacaklardı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 07:00

Diyarbakır’da eylem hazırlığında olan 5 PKK’lı yakalandı.

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Hücre evlerine yapılan baskınlarda R.D., D.D., O.D., F.D. ve R.D. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda PETN patlayıcı madde, A4 patlayıcı, roketatar başlığı ile avometre, saatli anahtar sistemi, patlayıcı devre sistemi, zaman ayarlı patlayıcı ve silah ele geçirildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 terörist yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren EGM İstihbarat Başkanlığı, Diyarbakır ve Mardin İl Emniyet Müdürlükleri, Havacılık Daire Başkanlığı, Diyarbakır Özel Harekat, TEM ve Bomba İmha Şube Müdürlükleri’ndeki kahramanlarımızı tebrik ediyorum” dedi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3’ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.    

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#Diyarbakır#PKK#Bombalı Eylem

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