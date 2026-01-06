×
Gündem Haberleri

Diyarbakır’da 5 katlı 2 bitişik bina tahliye edildi: 1 kolonu çatladı

Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2026 20:47

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kolonlardan birinde çatlaklar oluşan bitişik 5 katlı 2 apartman tahliye edildi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Göçmenler Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı Bakır-3 Apartmanı’nın zemininde bulunan demirci dükkanının kolonlarından birinde akşam saatlerinde çatlaklar oluştu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından Bakır-3 Apartmanı’nda oturanlar ekiplerin yardımıyla tahliye edildi.

Bitişiğindeki 5 katlı Altaş Apartmanı da tedbir amaçlı boşaltıldı. Yapılacak incelemenin ardından 2 yapının durumu hakkında karar verilecek.

Altaş Apartmanı sakinlerinden Veysi Sarıcan, “Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Komşular bize haber verdi. Yan binanın kolonunun patladığını söylediler. Ekipleri tedbir amaçlı binayı boşaltmamızı istedi. Akrabalarımıza gideceğiz” dedi.

