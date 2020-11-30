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DİYARBAKIR (İHA)
Haber Giriş: 30.11.2020 - 17:26 | Son Güncelleme:

Diyarbakır’da 448 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Diyarbakır’da 448 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 381 kilogram toz esrar ve 67 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının resmi twitter sayfasından yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ilçesinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonlarda 381 kilogram toz esrar, 67 kilogram skunk maddesi, 2 piyade tüfeği ve 14 tüp ile yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

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