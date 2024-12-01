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Diyarbakır’da 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 2’si ağır, 8 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Kaza#Otomobil
Diyarbakır’da 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 2’si ağır, 8 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 14:31

Diyarbakır’da 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, aralarında hamile kadının da olduğu 2’si ağır, 8 kişi yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Silvan kara yolu 450 Evler Kavşağı yakınında meydana geldi. D.S. yönetimindeki 34 FDT 012, F.A. yönetimindeki 06 HC 5714, N.D. yönetimindeki 31 AG 270 ve Ş.M. yönetimindeki 47 PE 406 plakalı otomobiller çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bölgede trafiği yönlendirirken, sağlık ekipleri aralarında bir hamile kadının da olduğu 2’si ağır, 8 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Diyarbakır#Kaza#Otomobil

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