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DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 12.05.2020 - 12:04,Son Güncelleme:

Diyarbakır'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak

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Diyarbakır'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak
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DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 16-19 Mayıs günlerinde kentte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam, 16-19 Mayıs'ta bazı büyükşehirlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını ve Diyarbakır dahil 9 kentte sürdürülen seyahat kısıtlamasının ise kaldırıldığını açıkladı. Daha önce sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Diyarbakır'ın, 16-19 Mayıs günlerinde ise kısıtlamadan muaf tutulacağı belirtildi. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını belirterek, "Diyarbakır ilimiz genelinde Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerindeki sokağa çıkma yasağı uygulanmayacaktır, lütfen, rehavete kapılmadan, tedbirlere uymaya devam" dedi.

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