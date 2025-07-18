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Diyarbakır'da 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildiği iddiası: Diyarbakır Barosu'ndan suç duyurusu

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#Diyarbakır#Çocuklara Şiddet#Hayvan Dışkısı
Diyarbakırda 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildiği iddiası: Diyarbakır Barosundan suç duyurusu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 17:09

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, yaşları 3 ile 10 arasında değişen 4 çocuğa üvey ağabeyleri tarafından eziyet edilip, hayvan dışkısı yedirildiği iddia edildi. Görüntülere ulaşan Diyarbakır Barosu, olaya ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

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Çınar ilçesinde Suriye uyruklu kadın, ismi açıklanmayan kişiyle, dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Bu birliktelikten 4 çocuğu olan kadın, baskı gördüğü gerekçesiyle evi terk edip Hatay'a gitti. Kadın, çocuklarını yanına alamadı.

Diyarbakırda 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildiği iddiası: Diyarbakır Barosundan suç duyurusu

ÇOCUKLARA HAYVAN DIŞKISI YEDİRİLDİĞİ İDDİASI

İddiaya göre evde kalan 3, 6, 7 ve 10 yaşındaki çocuklara baskı ve şiddet uygulanmaya başlandı. Çocuklara hayvan dışkısı yedirildiği ve bu anların video kaydına alınıp anneye gönderildiği öne sürüldü. Görüntülerde çocuklara eziyet eden kişilerin, çocukların üvey ağabeyleri olduğu belirlendi.

Görüntülere ulaşan Diyarbakır Barosu, olaya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

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#Diyarbakır#Çocuklara Şiddet#Hayvan Dışkısı

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