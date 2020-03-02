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Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 02.03.2020 - 11:56,Son Güncelleme:/

Diyarbakır’da 358 kilo esrar ele geçirildi

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Diyarbakır’da 358 kilo esrar ele geçirildi
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DİYARBAKIR’da polisin düzenlediği operasyonlarda 358 kilo esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada 358 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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