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Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 21.02.2020 - 15:37,Son Güncelleme:/

Diyarbakır'da 32 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

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Diyarbakır'da 32 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı
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DİYARBAKIR’da, 32 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirerek, yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ile elektronik malzeme çaldıkları tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ile elektronik malzeme çalınan 32 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yaptı. Şüphelileri tespit eden polis, 18 Şubat günü çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda çalıntı eşyalar ile ruhsatsız 2 tabanca ve mühimmat ele geçirildi. 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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