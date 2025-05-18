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Diyarbakır’da 30 bin kök kenevir ele geçirildi

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#Diyarbakır#Uyuşturucu#Polis
Diyarbakır’da 30 bin kök kenevir ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 08:47

Diyarbakır’da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Hevsel Bahçeleri’nde, polis ekiplerinin bot, helikopter ve dron destekli operasyonunda yaklaşık 5 ton 300 kilo esrar üretilebilecek 30 bin kök kenevir ele geçirildi.

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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyona helikopterle havadan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü sualtı polis ekipleri ise nehrin debisinden kaynaklı oluşan adacıklara ulaşmak için su üzerinden destek verildi. Dronun da kullanıldığı operasyonda, toplamda 31 ayrı noktada yapılan aramalarda, yasa dışı olarak ekilmiş, piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olan ve 5 ton 300 kilo esrar üretilebilecek 30 bin kök kenevir ele geçirildi. Kenevirler, yerinde imha edildi.

Diyarbakır’da 30 bin kök kenevir ele geçirildi

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SULAMAK İÇİN SU MOTORLARI KULLANMIŞLAR

Keneviri yetiştiren uyuşturucu tacirlerinin bölgede çadırlar kurduğu, sulama işlemleri için Dicle Nehri'nden su motorlarıyla su çektikleri tespit edildi. (DHA)

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#Diyarbakır#Uyuşturucu#Polis

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