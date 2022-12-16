2018 yılında silahlı çatışmada 3 kişi öldürülmüştü! Zanlı kendini ihbar etti: Kaçmaktan yoruldum

Haberin Devamı

Olay, 11 Ekim 2018 günü Bismil’in Akpınar Mahallesinde aralarında ailevi nedenlerden husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma neticesinde A.K (62), M.Ç (32) ve O.Ç (32) hayatını kaybetti.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Bismil’de manav cinayeti olarak bilinen olayla ilgili aranan M.Ç.(23) Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü istikrarlı çalışmalar sonucunda kaçacak yeri kalmayan M.Ç., kendisini ihbar etti.

"KAÇMAKTAN YORULDUM"

Çember daraldıkça kaçması zorlaşan M.Ç., yaptığı ihbarda bulunduğu yeri polise itiraf etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ç’nin ilk sözlerinin “kaçmaktan yoruldum” olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Olayda kullanılan silahlar ile birlikte teslim olan M.Ç., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adalet Sarayına sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.Ç. cezaevine gönderildi.