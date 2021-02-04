Diyarbakır'da 22 yeni ambulans! Tören düzenlendi

Sağlık Bakanlığı'nca Diyarbakır'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ne katkı sunması amacıyla gönderilen, 1'i yenidoğan olmak üzere toplam değeri 11 milyon TL olan 22 yeni ambulans için tören düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve sağlık çalışanları katıldı.



'ACİL SAĞLIK HİZMETİNİ EN İYİ SUNAN ÜLKELERDEN BİRİ HALİNE GELDİK'



Törende konuşan Vali Karaloğlu, sağlık konusunda son 18 yılda Türkiye'de devrim yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:



"Sadece acil sağlık hizmetlerinde Diyarbakır'ı göz önüne aldığımızda 18 yıl önce Diyarbakır'da sadece 2 tane acil sağlık hizmeti sunan merkez vardı. Koca Diyarbakır'da 9 tane 112 ambulansı vardı. Bugüne geldiğimizde o 2 istasyon 66'ya çıkmış. Ambulans sayısı da yeni ambulanslarla 109 oldu. Sağlıkta Türkiye'de nereden nereye gelindiğini anlayabilmek için Diyarbakır'daki bu 2 rakam yeterli. Bu yeni ambulanslar içinde nitelikli ambulanslar da var. Yenidoğan ambulansları, obezite hastalarını taşımak için kullanılan ambulanslar da var. Artık Diyarbakır'da hava helikopteri de var. İhtiyaç olduğunda uçak ambulans da var. Allah'a hamdolsun acil sağlık hizmetlerini en iyi sunan ülkelerden birisi haline geldik."







AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de sağlıktaki dönüşüme vurgu yaparak, yeni ambulans filosuyla Diyarbakır'ın güçleneceğini belirtip, "Sağlık hizmetlerinin çok daha iyi bir noktaya geleceğinden şüphem yok. Bunu da gururla halka hizmet etme adına sürdüreceğiz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından yeni ambulanslar, istasyonlara gönderildi.