Diyarbakır'da 22 yaşındaki Pervin'in kahreden ölümü! Yerde hareketsiz yatan keçiye dokununca akıma kapıldı

Güncelleme Tarihi:

Diyarbakırda 22 yaşındaki Pervinin kahreden ölümü Yerde hareketsiz yatan keçiye dokununca akıma kapıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2025 14:40

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bahçelerindeki elektrik direğinin yanında hareketsiz yatan keçiyi kaldırmak için dokunan 22 yaşındaki Pervin Altaş, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Keçinin de akıma kapılıp öldüğü tespit edildi.

Olay, 9 Eylül’de akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Pervin Altaş, besledikleri keçilerden birinin evlerinin bahçesindeki elektrik direğin yanında ıslak zeminde hareketsiz yattığını gördü.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Altaş, keçiye dokunduğu sırada elektrik akımına kapılarak, yere yığıldı. Diğer aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Pervin Altaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Pervin Altaş’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

KEÇİ DE AKIMA KAPILARAK ÖLMÜŞ

Keçinin de akıma kapıldığı ve öldüğü belirlenirken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

