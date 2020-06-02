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DİYARAKIR,(DHA)
Haber Giriş: 02.06.2020 - 09:58,Son Güncelleme:

Diyarbakır'da 2 milyon 452 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

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Diyarbakır'da 2 milyon 452 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
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DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 2 milyon 452 bin 500 kök Hint keneviri, 235 kilo esrar ve 23 kilo skunk ele geçirildi. Ele geçirilen Hint kenevirinin, 2020'nin ilk 6 ay içerisinde ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda tek seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğu bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, terör örgütü PKK ile uyuşturucu ticareti yapanlar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak amacıyla Lice ilçesine bağlı kırsal Yalaza ve Bağlan mahallelerinde başlatılan 'Şehit Jandarma Er Yusuf Kolay Operasyonu' tamamlandı. Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde yapılan aramada, 235 kilo esrar ve 23 kilo skunk maddesi ile 15 ayrı noktada toplam 2 milyon 452 bin 500 kök kenevir bitkisi, likit esrar yapımında kullanılan 864 çakmak gazı, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 2 bin 580 metre uzunluğundaki su borusu, su motoru, 5 silikon yapıştırıcı, esrar elemekte kullanılan elek ve 300 metre bakır tel ele geçirildi. Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri numune alınmasının ardından diğer malzemelerle birlikte imha edildi.

Ele geçirilen Hint kenevirinin, 2020'nin ilk 6 ay içerisinde ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda tek seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğu belirlendi.

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