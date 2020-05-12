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Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 12.05.2020 - 12:47,Son Güncelleme:

Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü kavgaya 14 gözaltı

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Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü kavgaya 14 gözaltı
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DİYARBAKIR'da dün iki aile arasında çıkan, 2 kişinin öldüğü, 1'i çocuk, 6 kişinin de yaralandığı kavgaya karıştığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.

Şehitlik Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde Aba ve Esmer ailelerinin bireyleri arasında, meydana gelen maddi hasarlı motosiklet kazasının ardından kavga çıktı. Kavga, gün içerisinde 3 kez farklı yerlerde sürdü. Silah, taş ve sopaların kullandığı kavgada, Şehmuz Aba (38) ve İzzet Esmer yaşamını yitirirken, 1'i çocuk, 6 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin dünden beri süren operasyonlarında, kavgaya karıştığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken, güvenlik güçlerinin, tarafların yaşadığı mahallede aldığı önlemler de devam ediyor.

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