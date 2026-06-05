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Diyarbakır'da 2 grup arasında silahlı kavga kamerada: 2'si ağır 3 yaralı

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#Diyarbakır#Polis#İnceleme
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 19:37

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 3 kişi, yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, 16.30 sıralarında Peyas Mahallesi 470’inci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.Ç., M.Ç. ve A.Y., tabancalardan ateşlenen kurşunlarla yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan S.Ç. ile A.Y.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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#Diyarbakır#Polis#İnceleme

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