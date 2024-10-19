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Diyarbakır'da 2 aile arasındaki kavgada kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı

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#Diyarbakır#Kavga#Silah
Diyarbakırda 2 aile arasındaki kavgada kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 14:00

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Veysel Cuban (41) hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

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Olay, sabah saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Karacalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Veysel Cuban, B.İ. (65) ve İ.İ. (64) ile isimleri öğrenilmeyen 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Veysel Cuban, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cuban'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Diyarbakır#Kavga#Silah

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