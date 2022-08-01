Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da 1700 yıllık 'amfora' bulundu

#Diyarbakır#Amfora#Tarihi Eser
Diyarbakırda 1700 yıllık amfora bulundu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, UNESCO tarafından 2015'te Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen tarihi surlarda devam eden restorasyon çalışmalarında 1700 yıllık 'amfora' bulundu.

Haberin Devamı

Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır Surlarının eski ihtişamına kavuşması için “Surlarda Diriliş” mottosuyla başlattığı restorasyon çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır Müze Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışma çerçevesinde arkeolojik kazılarda, yapılış şekli ve üzerindeki motiflerden yola çıkarak milattan sonra 330'lu yıllara tarihlenen 1700 yıllık amfora (bir tür testi) gün yüzüne çıkarıldı. Bölgede ilk kez görüldüğü için önem arz eden zeytinyağı veya şarap taşımacılığında kullanılan sivri dipli amforanın Geç Roma-Erken Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendiriliyor.

Diyarbakırda 1700 yıllık amfora bulundu

Haberin Devamı

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEB Şube Müdürlüğüne bağlı arkeolog Süleyman Karakaş, amforanın bölgeye ticari yollarla geldiğini düşündüklerini söyledi. 5’inci etap sur restorasyon çalışmaları dahilinde 71 ve 72 nolu burçlar arasında kazı çalışmalarının devam ettiğini belirten Karakaş, “Çalışmalarda birden fazla mimari yapıya rastladık. Buradaki asıl amacımız sur duvar izlerini çıkarmaktı ancak yaptığımız kazı çalışmalarında payandalara, kavisli mimari yapılara, mekanlara, döşemelere rastladık” dedi.

Diyarbakırda 1700 yıllık amfora bulundu

Karakaş, “Taş döşemelerin olduğu bölgede kazı yaparken, geç Roma ve Bizans dönemine ait olduğunu düşündüğümüz, bölgemizde daha önce hiç görülmeyen amforaya rastladık. Amfora kelime anlamı olarak çift kulplu testi anlamına gelmektedir. Zeytinyağı, şarap ve benzeri sıvı ürünlerin saklanması, uzun süre korunması amacıyla yapılan bir malzemedir. Bölgemizde ise ticari yollarla geldiğini düşünüyoruz. Kazı çalışmalarımıza titizlikle devam etmekteyiz” şeklinde konuştu.
Yaklaşık yüzde 80 bütünlüğünü koruyan eser, Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Amfora#Tarihi Eser

BAKMADAN GEÇME!

Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota
Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu! Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı?

#Rafael Caro Quintero

BAKMADAN GEÇME!

Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota
Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu! Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı?

#Rafael Caro Quintero