Diyarbakır'da, 160 tarihi eseri satmak isteyen 5 şüpheliye suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmayla Çınar ilçesinde oturan kişilerin ellerinde bulundurdukları çeşitli tarihi eserleri 250 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi edindi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Çınar'a bağlı Yuvacık Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla tarihi eserleri satmaya çalışan 5 şüpheli, suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda; 107 bronz ve gümüş sikke, 8 yüzük, 2 mızrak ucu, 2 savaş baltası, 28 çeşitli ölçü ve modelde obje ile 13 çömlek amfora olmak üzere toplam 160 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere, muhafaza altına alınmak üzere el koyulurken, 5 şüpheli de gözaltına alındı.

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