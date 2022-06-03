Diyarbakır'da 14 milyonluk vurgun! Kuyumcunun kapalı olduğunu görünce şoke oldular

Haberin Devamı

Bağlar ilçesinde kuyumculuk yapan H.G., E.G., R.G., N.G., A.G. ve A.G., iddiaya göre, yüksek kazanç vaadiyle çevreleri ile müşterilerinden 14 milyon TL değerinde altın, döviz ve Türk lirası topladı. Kuyumcu dükkanının 4 gün önce kapalı olduğunu gören bazı müşteriler, sahiplerine ulaşmadı.



Daha sonra aralarında apartman görevlisi ile seyyar satıcıların da olduğu 100 kişi, polise giderek şikayetçi oldu. 6 şüpheli hakkında, savcılıkça yakalama kararı çıkarıldı; 1 kişinin de yurt dışına kaçtığı tespit edildi.Mağdurlar arasındaki apartman görevlisinin, yüksek kazanç vadeden şüphelilere 450 bin TL, bir seyyar satıcının ise 250 bin TL'lik altın ve döviz verdiği kaydedildi.Mağdur sayısı ve para miktarının, gelecek şikayetlere bağlı olarak artabileceği belirtildi.