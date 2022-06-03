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Diyarbakır'da 14 milyonluk vurgun! Kuyumcunun kapalı olduğunu görünce şoke oldular

#DİYARBAKIR#Polis#Dolandırıcılık
Diyarbakırda 14 milyonluk vurgun Kuyumcunun kapalı olduğunu görünce şoke oldular

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, kuyumcu dükkanı işleten 6 şüpheli, aralarında apartman görevlisi ile seyyar satıcıların da olduğu 100 kişinin 14 milyon TL'sini dolandırarak kayıplara karıştı.

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Bağlar ilçesinde kuyumculuk yapan H.G., E.G., R.G., N.G., A.G. ve A.G., iddiaya göre, yüksek kazanç vaadiyle çevreleri ile müşterilerinden 14 milyon TL değerinde altın, döviz ve Türk lirası topladı. Kuyumcu dükkanının 4 gün önce kapalı olduğunu gören bazı müşteriler, sahiplerine ulaşmadı.

Diyarbakırda 14 milyonluk vurgun Kuyumcunun kapalı olduğunu görünce şoke oldular

Daha sonra aralarında apartman görevlisi ile seyyar satıcıların da olduğu 100 kişi, polise giderek şikayetçi oldu. 6 şüpheli hakkında, savcılıkça yakalama kararı çıkarıldı; 1 kişinin de yurt dışına kaçtığı tespit edildi.
Diyarbakırda 14 milyonluk vurgun Kuyumcunun kapalı olduğunu görünce şoke oldular

Mağdurlar arasındaki apartman görevlisinin, yüksek kazanç vadeden şüphelilere 450 bin TL, bir seyyar satıcının ise 250 bin TL'lik altın ve döviz verdiği kaydedildi.
Diyarbakırda 14 milyonluk vurgun Kuyumcunun kapalı olduğunu görünce şoke oldular

Mağdur sayısı ve para miktarının, gelecek şikayetlere bağlı olarak artabileceği belirtildi.

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