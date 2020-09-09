Diyarbakır'da 14 milyon kök kenevir, 5 ton esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya koymak ve operasyon bölgesinde uyuşturucuyu gizleyenleri yakalamak amacıyla, 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' kapsamında Lice ilçesi Yalaza, Bağlan, Dolunay ve Çavundur Mahalleleri ile Silvan ilçesi Dolapdere Mahallesi kırsalında başlatılan 'Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonları' tamamlandı. Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde, 255 farklı noktada 14 milyon 169 bin 150 kök Hint keneviri ve 5 ton 81 kilo esrar, 11 bin 525 metre sulama hortumu ile 2 adet su motoru ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen esrar, muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri ise numune alınmasının ardından imha edildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.