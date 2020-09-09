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DİYARBAKIR,(DHA)
Haber Giriş: 09.09.2020 - 11:39 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da 14 milyon kök kenevir, 5 ton esrar ele geçirildi

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Diyarbakır'da 14 milyon kök kenevir, 5 ton esrar ele geçirildi
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DİYARBAKIR'ın Lice ve Silvan ilçelerinde düzenlenen operasyonda 255 farklı noktada 14 milyon 169 bin 150 kök Hint keneviri ve 5 ton 81 kilo esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya koymak ve operasyon bölgesinde uyuşturucuyu gizleyenleri yakalamak amacıyla, 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' kapsamında Lice ilçesi Yalaza, Bağlan, Dolunay ve Çavundur Mahalleleri ile Silvan ilçesi Dolapdere Mahallesi kırsalında başlatılan 'Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonları' tamamlandı. Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde, 255 farklı noktada 14 milyon 169 bin 150 kök Hint keneviri ve 5 ton 81 kilo esrar, 11 bin 525 metre sulama hortumu ile 2 adet su motoru ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen esrar, muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri ise numune alınmasının ardından imha edildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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