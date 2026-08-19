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Diyarbakır'da 14 gündür haber alınamayan 2 genç, bulundu

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#Diyarbakır#Silvan#Kayıp
Diyarbakırda 14 gündür haber alınamayan 2 genç, bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 13:53

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 5 Ağustos'tan bu yana kendilerinden haber alınamayan 15 yaşındaki Gizem İ. (15) ile 17 yaşındaki Ramazan B., polis ekiplerinin çalışması ile bulundu.

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Silvan ilçesinde Gizem İ. ve Ramazan B.'den 5 Ağustos’ta haber alamayan yakınları, İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. İhbar sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile güvenlik kameralarından elde edilen görüntüleri inceleyerek teknik ve analiz çalışması yaptı.

Çalışmalar sonucunda Gizem İ. ile Ramazan B.'nin bir arada oldukları tespit edildi. Ekipler tarafından bulunan 2 genç, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

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#Diyarbakır#Silvan#Kayıp

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