Diyarbakır'da 14 gündür haber alınamayan 2 genç, bulundu

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Silvan ilçesinde Gizem İ. ve Ramazan B.'den 5 Ağustos’ta haber alamayan yakınları, İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. İhbar sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile güvenlik kameralarından elde edilen görüntüleri inceleyerek teknik ve analiz çalışması yaptı.

Çalışmalar sonucunda Gizem İ. ile Ramazan B.'nin bir arada oldukları tespit edildi. Ekipler tarafından bulunan 2 genç, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.