×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmıştı! Şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Kayapınar#Çocuk Kaçırma
Diyarbakırda 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmıştı Şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 16:18

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 yaşındaki H.A. isimli kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan Zülfü Şakar (29), tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 3 Şubat'ta Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. Markete gitmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan H.A.'nın ailesi, polise merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından 6 Şubat'ta kaçırdığı H.A. ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne teslim olan Zülfü Şakar, gözaltına alındı.

H.A. devlet korumasına alınırken, Zülfü Şakar işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Kayapınar#Çocuk Kaçırma

BAKMADAN GEÇME!