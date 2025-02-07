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Diyarbakır'da 13 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyan şüpheli gözaltına alındı

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#Diyarbakır#Çocuk Kaçırma#Gözaltı
Diyarbakırda 13 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyan şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 17:01

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla 29 yaşındaki Z.Ş. gözaltına alındı. 13 yaşındaki H.A'nın ise devlet korumasına alındığı öğrenildi.

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Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki evlerinden 3 Şubat'ta markete gitmek üzere çıkan 13 yaşındaki H.A'dan haber alamayan ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Kızlarının kaçırıldığını düşünen ailenin şikayeti üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince H.A'nın bulunması için başlatılan çalışmalar sürerken şüpheli Z.Ş. (29) beraberinde H.A. ile İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne giderek, polise teslim oldu.

Kız çocuğunu alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Z.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

H.A'nın devlet korumasına alındığı öğrenildi.

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#Diyarbakır#Çocuk Kaçırma#Gözaltı

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