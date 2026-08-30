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Diyarbakır'da 13 katlı plazayı saran yangının nedeni belli oldu: 3'üncü kattan atılan nargile közü yakmış

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#Diyarbakır#Yangın#Nargile
Diyarbakırda 13 katlı plazayı saran yangının nedeni belli oldu: 3üncü kattan atılan nargile közü yakmış
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 17:02

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı plazanın dış cephesini ve çatısını saran, 3'ü itfaiye eri 5 kişinin dumandan etkilendiği yangının çıkış nedeni güvenlik kameralarıyla ortaya çıkarıldı. Görüntülerde, 3'üncü kattaki daireden aşağı atılan nargile közünün zemindeki kartonları tutuşturmasıyla alevlerin kısa sürede binayı sardığı belirlendi.

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Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Laleş Bulvarı’nda bulunan 13 katlı plazanın dış cephesinde, 23 Ağustos'ta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, dış cepheden üst katlara, bazı dairelere ve çatıya sıçradı.

Diyarbakırda 13 katlı plazayı saran yangının nedeni belli oldu: 3üncü kattan atılan nargile közü yakmış

İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına 3 merdivenli araç, 7 arazöz ve 60 personelle müdahale edildi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) tazyikli suyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangında 3’ü itfaiye eri 5 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 5 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Diyarbakırda 13 katlı plazayı saran yangının nedeni belli oldu: 3üncü kattan atılan nargile közü yakmış

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, binadaki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. İncelemede; 3'üncü kattaki bir daireden zemine atılan nargile közünün yerdeki kartonları tutuşturduğu ve ardından yangının çıktığı görüldü. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Diyarbakır#Yangın#Nargile

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