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DHA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 19:42 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da 1 ton 207 kilo esrar ele geçirildi

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Diyarbakır'da 1 ton 207 kilo esrar ele geçirildi
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Diyarbakır'ın Lice ve Eğil ilçeleri kırsalında düzenlenen narko- terör operasyonunda, 1 ton 207 kilo esrar, 3 bin 101 kök skunk bitkisi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'nca 26 Ağustos günü başlatılan ve jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1495 kişilik personel görevin aldığı 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' sürdürülüyor. Operasyon kapsamında bölücü terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlar arasında var olan bağı, somut deliller ile ortaya koymak için, Lice ilçesi Yolçatı ve Eğil ilçesi Kazanlı mahallesi kırsalında başlatılan narko-terörizmle mücadele operasyonu tamamlandı.

Diyarbakırda 1 ton 207 kilo esrar ele geçirildi

Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada 1 ton 207 kilo esrar, 3 bin 101 kök skunk bitkisi ile 21 kilogram skunk maddesi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, skunk bitkisi numune alınmasının ardından imha edildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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