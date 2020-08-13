Diyarbakır'da 1 milyon 119 bin kök kenevir ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlar arasında var olan bağı, somut deliller ile ortaya koymak için Lice ilçesine bağlı Kıralan ve Yukarı Duru mahalleleri kırsalında düzenlenen narko-terörizmle mücadele operasyonu tamamlandı.

Operasyon bölgesinde arama yapan güvenlik güçleri, 13 farklı noktada 1 milyon 119 bin kök Hint keneviri, 756 kilo esrar, kenevir bitkilerini sulamak amacıyla kullanılan bin 250 metre uzunluğunda su hortumu ele geçirildi. Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri numune alınmasının ardından diğer malzemelerle birlikte imha edildi.