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Diyarbakır'da 1 bloğu yıkılan Galeria Sitesi'nde hayvan kurtarma operasyonu

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#Kahramanmaraş#Deprem#Diyarbakır
Diyarbakırda 1 bloğu yıkılan Galeria Sitesinde hayvan kurtarma operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 19:51

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir bloğu yıkılan Diyarbakır'daki Galeria Sitesi'nin ayakta kalan diğer 3 bloğunda mahsur kalan kedi ve köpeklerin kurtarılması için itfaiye ekipleri tarafından hem merdiven hem de drone ile çalışma başlatıldı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da 1’i boş 7 bina yıkıldı. Yıkılan binaların arasında Yenişehir ilçesinde bulunan 4 bloklu Galeria Sitesi’nin de bir bloğu yer aldı. Burada 89 kişi yaşamını yitirirken 20 kişi de yaralı olarak çıkarıldı. Sitenin yıkılmayan 3 bloğunda yaşayanların, içeride kedi ve köpeklerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven ve drone yardımıyla binaların içerisindeki hayvanların tespiti için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. 

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#Kahramanmaraş#Deprem#Diyarbakır

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