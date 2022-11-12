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Diyarbakır’a İskoç çıkarması

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#Diyarbakır#A Milli Futbol Takımı#İskoç
Diyarbakır’a İskoç çıkarması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 07:00

Diyarbakır’da A Milli Futbol Takımı’nın 16 Kasım’da İskoçya ile yapacağı maç öncesi kente gelmesi beklenen yaklaşık 1000 İskoç taraftar için, yabancı dil bilen 200 uzman polisten oluşan özel bir ekip kuruldu. Ekip kente gelişlerinden turistik alan ziyaretlerine kadar her anlarında İskoç taraftarlara eşlik edecek.

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Milli Futbol Takımı’nın ilk kez ağırlanacağı Diyarbakır’da milli maç heyecanı yaşanıyor. Ay-yıldızlıların Diyarbakır Stadyumu’nda 16 Kasım’da İskoçya ile oynayacağı hazırlık maçıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Rezervasyonları dolan otelciler ve turizmciler, karşılaşma için kente gelecek turistleri bekliyor.

Diyarbakır’a İskoç çıkarması

ÖZEL POLİS EKİBİ

İl Emniyet Müdürlüğü’nce de gelmesi beklenen yaklaşık 1000 İskoç taraftar için yabancı dil bilen 200 uzman polisten oluşan özel bir ekip kuruldu. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya koordinesinde yapılan toplantılarla kurulan ekip, kente gelişleri ve turistik gezileri sırasında taraftarlara eşlik edecek. Ayrıca, taraftarların gezi yapacağı başta tarihi Sur ilçesi olmak üzere birçok ilçede devriye yapacaklar. Hazır kuvvet ekiplerinin de görev alacağı stadyum içinde ve dışındaki alanlar ise kameralarla kontrol edilecek.

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3 ARAMA NOKTASI

E-bilet uygulanan maç için biletsiz taraftarlar, stadyum çevresinden uzaklaştırılacak. 5 ana gelişten taraftarların alınacağı stadyuma 3 arama noktası sonrası giriş yapılacak. Stat çevresine İngilizce ve Türkçe tabelalar da yerleştirildi.

Diyarbakır’a İskoç çıkarması

ÇİÇEKLER EKİLDİ KOLTUKLAR YENİLENDİ

Stadyumun çevresindeki yeşil alan, belediye tarafından bakıma alındı. Ağaç budaması ve çiçek dikimi yapıldı. Tadilata 26 Ekim’de giren 33 bin kişilik statta kırılan veya hasar gören 9 bin 500 koltuk da yenilendi. Ayrıca localar, soyunma odaları ile yedek kulübelerini yenileme hazırlıkları ve zeminin maça hazır hale getirilmesi için çalışmalar da hızlandırıldı. Yeni yüzüne kavuşacak stada UEFA tarafından verilecek lisans sonrası Diyarbakır’da uluslararası maçlara ev sahipliği yapılmaya devam edilecek.

 

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#Diyarbakır#A Milli Futbol Takımı#İskoç

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