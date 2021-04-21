Diyarbakır ve Muş'taki evlat nöbetindeki ailelerden dayanışma mesajı

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

DİYARBAKIR VE MUŞ'TAKİ AİLELERDEN DAYANIŞMA MESAJI

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlatılan evlat nöbeti, Türkiye'nin birçok kentine de yansıdı. Eylemin başlatıldığı Muş'ta terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan Özcan ve Teker aileleri, Diyarbakır'daki ailelerle görüntü görüşme yaparak, birbirlerine dayanışma mesajı verdi. Görüşmede aileler, terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirerek, eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Muş'taki ailelerle yaptıkları görüşmeyi değerlendiren 2 yıl önce kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf ile evlat nöbetini sürdüren Ayşegül Biçer, başlattıkları evlat nöbetine desteklerin her geçen gün arttığını ifade ederek, "Muş, Van, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ve Almanya ile birlikte PKK ile HDP'yi bitireceğiz. Burada Muş'ta eylem yapan aileler pandemi nedeniyle yanlarında olamadık. İnanıyoruz ki anne ve babalar mücadeleleri ile büyüyecektir" dedi.

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