Diyarbakır ve Mardin’e ateş düştü

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Diyarbakır’ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı arasındaki bölgede önceki gece 22.15 sıralarında, yakılan anız ateşi şiddetli rüzgârın etkisiyle giderek yayıldı. Alevler yerleşim yerlerini sarmaya başladı. İlk olarak Çınar’a bağlı Köksalan Mahallesi’ni saran yangın, yayılmaya devam etti. Alevler daha sonra Bağacık, Ağaçsever ve Yazçiçeği mahallelerine sıçradı. Alevler ardından da Mardin’in Mazıdağı ilçesinin Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerledi. Bölgeye Diyarbakır ve Mardin’den çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, sağlık, jandarma, UMKE, AFAD ve belediye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ait TOMA’lar ve çok sayıda su tankeri sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürerken, yaralanan çok sayıda kişi, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 78 kişinin yangından etkilendiğini duyurdu.

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4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangının olduğu bölgeye giden Vali Ali İhsan Su, yaptığı ilk açıklamada yangının anızdan çıktığını söyledi. Vali Su, Köksalan, Yazçiçeği, Ağaçsever ve Bağacık mahallelerinin etkilendiğini açıkladı. Bölgedeki yangın 4 saat sonra 02.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen maki yangını, evlere kadar ulaştı. Alevler 3 saatlik çaba sonucu kontrol atına alınırken, 11’i metruk 13 ev zarar gördü.

BAKANLIK PSİKOSOSYAL DESTEK VERECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır’ın Çınar ile Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınından etkilenen vatandaşlar için psikososyal destek ekiplerini görevlendirdi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatı ile yangından etkilenen alana giden uzman ekipler tarafından vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için destek sağlanıyor.