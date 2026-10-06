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Diyarbakır ve Hatay'da şiddetli yağış: Sokaklar göle döndü, dere taştı sel oluştu

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#Diyarbakır Ergani#Hatay Arsuz#Sağanak Yağış
Diyarbakır ve Hatayda şiddetli yağış: Sokaklar göle döndü, dere taştı sel oluştu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 17:21

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, Hatay'ın Arsuz ilçesinde ise ceviz büyüklüğündeki dolu ve şiddetli yağış dereyi taşırarak sele neden oldu, ilk belirlemelere göre 30 ev ve araçlar zarar gördü.

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Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı yayalar ise yağıştan korunmak için iş yerleri ve kapalı alanlara sığındı. Sağanağın ardından cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır ve Hatayda şiddetli yağış: Sokaklar göle döndü, dere taştı sel oluştu

HATAY’DA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU

Hatay’ın Arsuz ilçesinde ise sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Madenli ve Gözcüler Mahallesi ile civardaki yerleşim yerlerinde ceviz büyüklüğünde dolu kendini gösterdi.

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Diyarbakır ve Hatayda şiddetli yağış: Sokaklar göle döndü, dere taştı sel oluştu

30 EV ZARAR GÖRDÜ

Şiddetli dolu yağışının ardından bölgede kendini gösteren yağış ve fırtınaysa Madenli Mahallesi'nden geçen dereyi taşırdı. Taşan dere sele neden olurken, bölgedeki evlere zarar verdi ve araçlar su içinde kaldı. İlk belirlemelere göre 30 evin zarar gördüğü belirlendi. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurumlarında görevli ekiplerde sahada temizlik çalışmalarına katıldı.

Diyarbakır ve Hatayda şiddetli yağış: Sokaklar göle döndü, dere taştı sel oluştu


Dolunun ve şiddetli fırtınanın etkisiyle evlerin ve araçların zarar gördüğünü söyleyen Süleyman Yılmaz, "Birden dolu bastırdı. Fırtınanın ardından şiddetli yağış etkili oldu. Her şey 10 dakika içinde oldu ve dere taştı. Evler ve araçlar zarar gördü" dedi.

Madenli Mahallesi Muhtarı Gazi Hakimkaya, ceviz büyüklüğündeki dolunun etkili olduğunu ifade ederek "Yağmurla birlikte dolu yağdı. Çok güzel bereket etkili oldu. Ceviz büyüklüğündeydi dolu. Zarar gören arazilerimiz ve evlerimiz var" dedi.

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#Diyarbakır Ergani#Hatay Arsuz#Sağanak Yağış

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