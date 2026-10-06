Diyarbakır ve Hatay'da şiddetli yağış: Sokaklar göle döndü, dere taştı sel oluştu

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Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı yayalar ise yağıştan korunmak için iş yerleri ve kapalı alanlara sığındı. Sağanağın ardından cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlatıldı.

HATAY’DA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU

Hatay’ın Arsuz ilçesinde ise sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Madenli ve Gözcüler Mahallesi ile civardaki yerleşim yerlerinde ceviz büyüklüğünde dolu kendini gösterdi.

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30 EV ZARAR GÖRDÜ

Şiddetli dolu yağışının ardından bölgede kendini gösteren yağış ve fırtınaysa Madenli Mahallesi'nden geçen dereyi taşırdı. Taşan dere sele neden olurken, bölgedeki evlere zarar verdi ve araçlar su içinde kaldı. İlk belirlemelere göre 30 evin zarar gördüğü belirlendi. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurumlarında görevli ekiplerde sahada temizlik çalışmalarına katıldı.

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