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DİYARBAKIR,(DHA)
Haber Giriş: 18.01.2021 - 11:53 | Son Güncelleme:

Diyarbakır Valisi koronavirüse yakalandı

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Diyarbakır Valisi koronavirüse yakalandı
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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Vali açıklamasında 'Pazar günü yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı' dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun, pazar günü yaptığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabında duyuran Vali Karaloğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Bir takım belirtiler üzerine Pazar günü yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Tedavim evde devam ediyor. Durumum çok şükür iyi. Cenab-ı Hak'tan bütün hastalar için şifa niyaz ediyorum" dedi.

 

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