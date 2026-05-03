×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır Valiliğinden "hastanede silahlı saldırı" iddialarına ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır Valiliği#Silahlı Saldırı#Kamu Malına Zarar Verme
Diyarbakır Valiliğinden hastanede silahlı saldırı iddialarına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2026 22:48

Diyarbakır Valiliği, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde silahlı saldırı düzenlendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Haberin Devamı

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında söz konusu hastane içerisinde silahlı saldırı gerçekleştirildiğine dair iddiaların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet birimlerimiz tarafından konu detaylı şekilde incelenmiş olup, ateşli silah kullanımına dair herhangi bir iz ya da bulguya rastlanmamıştır. Söz konusu algının, yakını vefat eden bir şahsın, vefat sonrası yaşadığı üzüntüyle hastane içerisindeki bir kapıya zarar vermesi sonucu oluştuğu değerlendirilmektedir. Olayla ilgili olarak 'kamu malına zarar verme' kapsamında gerekli işlemler başlatılmış olup, silahlı saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır Valiliği#Silahlı Saldırı#Kamu Malına Zarar Verme

BAKMADAN GEÇME!