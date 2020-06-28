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Gündem
Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DHA
Haber Giriş: 28.06.2020 - 12:10,Son Güncelleme:

Diyarbakır Valiliği'nde Güvenlik Toplantısı

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Diyarbakır Valiliği'nde Güvenlik Toplantısı
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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Valiliği'nde düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti.

Diyarbakır'a incelemelerde ve temaslarda bulunmak üzere gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikte düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti. Basına kapalı yapılan toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da katıldı. 

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