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Diyarbakır Valiliği: Narin'i arama çalışmalarında jandarmanın üfürükçüye gittiği iddiası asılsızdır

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#Diyarbakır#Valilik#Narin
Diyarbakır Valiliği: Narini arama çalışmalarında jandarmanın üfürükçüye gittiği iddiası asılsızdır
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 00:34

Diyarbakır Valiliği, Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmalarında jandarma ekiplerinin Narin’i bulmak için üfürükçüye gittiği ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

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Valilikten yapılan açıklamada, bazı internet haber sitelerinde 'Jandarma Narin Güran’ı bulmak için muhtarı alıp üfürükçüye gitmiş' şeklinde haberlere yer verildiği, ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "Çeşitli internet haber sitelerinde “Jandarma Narin Güran’ı bulmak için muhtarı alıp üfürükçüye gitmiş” şeklinde haberlere yer verildiği görülmüştür. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla konu ile ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı doğurmuştur. Diyarbakır ili Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesinde 21 Ağustos 2024 günü saat 20.50’de kayıp ihbarı alınan Narin Güran’ı arama çalışmaları, konusunda uzman personel ve teknik araçlarla yapılmış, aramalar esnasında yapılan tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. İcra edilen aramalar esnasında iddia edildiği gibi jandarma personelinin “üfürükçü” tabir edilen şahıs veya şahıslarla herhangi bir görüşmesi söz konusu değildir. Yapılan asılsız ve maksatlı haberlerle ilgili olarak hukuki süreç başlatılacaktır" denildi.

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#Diyarbakır#Valilik#Narin

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