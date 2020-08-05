Diyarbakır Surları'nda temizlik ve restorasyon çalışması

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan 5 kilometre uzunluğundaki tarihi surlarda Büyükşehir Belediyesi ve Valilik tarafından temizlik ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır Müzesi görevlileri nezaretinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Münir Karaloğlu, surların 2015 yılında UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne eklendiğini anımsatarak, "Şu anda dünyanın da gözü üzerinde olduğu önemli bir kültürel varlığımız. Surlarda iki türlü çalışma yapıyoruz. Birinci çalışmamız Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından burçlarda yapılan temizlik çalışmaları. Birinci etapta 19 burcumuzun içini Diyarbakır Müzesi denetiminde temizledik. Burçların içinde yer yer 2 buçuk metreyi bulan dolgular var. Kazdığımızda da o dolguların içinde çıkan, burcun yıkılan kısmına ait orijinal taşları var. Bir taraftan burçların içini temizlerken, diğer taraftan çıkan taşların molozlarını da ayıklayarak bundan sonra yapacağımız restorasyon çalışmalarında ana malzeme olarak kullanacağız" dedi.

'BURÇLARIN İÇİNDEKİ YÜKÜ HAFİFLETMİŞ OLACAĞIZ'

İkinci etapta 17 burcu daha temizlemeyi hedeflediklerini belirten Vali Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Burçların içindeki gereksiz olan yükü almış olacağız. Yapıları hafifletmiş olacağız. Bundan sonra yapacağımız hem rölöve alımlarında hem restorasyon çalışmalarında hızımızı artırmış, işimizi kolaylaştırmış olacağız. Maliyetlerimizi de çok aşağı çekmiş olacağız. İkinci müjdemiz olarak da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak bütçesi Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Kültür Varlıkları Fonu tarafından karşılanan Urfakapı'dan 7 Kardeşler Burcu'na kadar olan 6 burcun restorasyonunu kapsayan bir restorasyon ihalesi yaptık. Bugün sözleşmesini imzaladık. İhale süreleri tamamlandı. Bugün müteahhit ile sözleşme imzaladık. İnşallah en kısa zamanda yer teslimi yaparak Urfakapı'dan başlayarak restorasyon işine başlayacağız. Bu çok önemli."