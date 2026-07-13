×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır Surları'nda tahta bacakla tehlikeli yürüyüş: Farkındalık için yaptım

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır Surları#Refik Ceviz#UNESCO Dünya Mirası
Diyarbakır Surlarında tahta bacakla tehlikeli yürüyüş: Farkındalık için yaptım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 12:04

Mardin'de yaşayan 22 yaşındaki Refik Ceviz, çıkılması yasak ve tehlikeli olan tarihi Diyarbakır Surları üzerinde tahta bacaklarıyla yürüyerek tehlikeye dikkat çekti. 3 metreyi aşan boyuyla surlarda yürüyüş yapan Ceviz, bu eylemi yalnızca farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiğini belirtti.

Haberin Devamı

Mardin'de yaşayan ve 'tahta bacak' olarak tanınan Refik Ceviz, Diyarbakır’a gelerek UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, yaklaşık 5,8 kilometre uzunluğundaki, yer yer 12 metre yüksekliğe ulaşan Diyarbakır Surları üzerinde tahta bacaklar ile yürüdü. Tahta bacaklar sayesinde 3 metreyi geçen boyu ile yürüyen Ceviz, can güvenliği açısından risk taşıyan ve çıkılması yasak olan surlara yalnızca farkındalık oluşturmak amacıyla çıktığını söyledi. Refik Ceviz'in yaptığı yürüyüş, dronla görüntülendi.

Diyarbakır Surlarında tahta bacakla tehlikeli yürüyüş: Farkındalık için yaptım

“KİMSE BUNU DENEMESİN”

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Tahta bacaklarla gösteriler yapmaya 6 yıl önce başladığını belirten Ceviz, "Diyarbakır Surları'nın yüksekliği 12 metre, benim boyum da 3 metreyi aşıyor. Toplam 15 metre yükseklikten manzaralara bakıyorum. Bunu denemeye başladığımda ilk zamanlarda düşüyordum. Aslında tehlikeli bir iş. Tüm işlerde olduğu gibi bu işin de zorluğu var ama ben şu an alıştım. Surlara çıkmak tehlikeli ve yasak, bunu farkındalık için yaptım. Kimse bunu denemesin. 6 yıldır bu işi yapıyorum. Şu anda profesyonelim ve eğitim de veriyorum. Tahta bacaklarım 1,5 metre, bense 1 metre 90 santimetreyim" dedi.

Gözden KaçmasınAydında maki yangını Havadan ve karadan müdahale ediliyorAydın'da maki yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır Surları#Refik Ceviz#UNESCO Dünya Mirası

BAKMADAN GEÇME!