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Diyarbakır Sur'da 3 aracın karıştığı kaza: 12'si öğretmen 14 kişi yaralandı

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#Diyarbakır#SUR#Trafik Kazası
Diyarbakır Surda 3 aracın karıştığı kaza: 12si öğretmen 14 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 10:31

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis, otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada 12'si öğretmen 14 kişi yaralandı. Öğretmenlerin Dicle ilçesinde Meydan Şehit Asteğmen Mehmet Bozkuş İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulunda görev yaptığı öğrenildi.

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Edinilen bilgilere göre, 21 AGC 159 plakalı öğretmen servisi, 34 FJS 69 plakalı otomobil ve plakası öğrenilmeyen kamyonet, Sur ilçesi Doğanlı Mahallesi'nde kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 12'si öğretmen 14 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, öğretmenlerin Dicle ilçesinde Meydan Şehit Asteğmen Mehmet Bozkuş İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulunda görev yaptığı kaydedildi.

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#Diyarbakır#SUR#Trafik Kazası

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