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Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 21.12.2020 - 14:16 | Son Güncelleme:

Diyarbakır sokakları, 56 saatlik kısıtlama sonrası doldu

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Diyarbakır sokakları, 56 saatlik kısıtlama sonrası doldu
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Diyarbakır'da, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokakların kalabalıklaştığı gözlendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde cuma günü saat 21.00'de başlayan ve bugün saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Diyarbakır'ın cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı.

Diyarbakır sokakları, 56 saatlik kısıtlama sonrası doldu

Bazı caddelerde trafik, durma noktasına gelirken, alışverişin yoğun olduğu bölgelerde de kalabalık oluşturanların sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü. Kent genelinde güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri de koronavirüs tedbirlerine uyulması yönünde denetimlerini sıklaştırdı.

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