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Diyarbakır - Siverek kara yolunda mahsur kalan 200 kişi kurtarıldı

#Diyarbakır#Kar Yağışı#Şanlıurfa

Diyarbakır - Şanlıurfa kara yolu Karacadağ bölgesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan yaklaşık 200 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Karacadağ bölgesinde dün gece etkisini arttıran kar yağışı ve tipi nedeniyle 47 araç ve 2 yolcu otobüsünde yaklaşık 200 kişi mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarlar üzerine bölgeye AFAD, Karayolları ve Belediye ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır - Siverek kara yolunda mahsur kalan 200 kişi kurtarıldı

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunun 40’ıncı kilometresinde kalan araçlara ulaşıldı. Kurtarılan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu vatandaşlar, güvenli bölgeye götürüldü.

Diyarbakır - Siverek kara yolunda mahsur kalan 200 kişi kurtarıldı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından, “Diyarbakır-Siverek yolunda mahsur kalan 47 araç ve 2 yolcu otobüsü kurtarıldı. Araçlar Diyarbakır’a doğru yola çıktı.İki yolcu otobüsünde mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye ettik. Şartlar normale dönene kadar misafir edeceğiz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Canla başla çalışan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum” paylaşımını yaptı.

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Diyarbakır - Siverek kara yolunda mahsur kalan 200 kişi kurtarıldı

 

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#Diyarbakır#Kar Yağışı#Şanlıurfa

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