Diyarbakır-Silvan kara yolunda minibüs devrildi: Yaralılar var

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2026 16:53

Diyarbakır-Silvan kara yolunda minibüs şarampole devrildi. Olay yerine eklipler sevk edildi.

Diyarbakır’da kontrolden çıkan yolcu minibüsünün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolu üzerinde meydana geldi. Diyarbakır’dan Tatvan’a seyir halindeki yolcu minibüsü, Silvan yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı.

Kazada 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

