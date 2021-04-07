Diyarbakır Posta Kodu kaçtır? Diyarbakır ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Dünya Posta Birliği 2005 yılının şubat ayında 190 ülkenin 117'sinin posta kodu kesin olarak belirlenmiştir.

Ülkemizde posta kodları nasıldır ve ne için kullanılır?

Türkiye'de ki her ilin ve ilçenin kendilerine ait özgün posta kodu bulunmaktadır. Bu yüzdendir ki bir yerden başka bir yere gönderilen postaların üzerlerindeki kod önem taşımaktadır. Herkes en azından kendi ilinin posta kodunu bilmelidir.

Diyarbakır il posta kodu nedir?

Diyarbakır ilinin posta kodu 21000'dır. Bir başka ilden Diyarbakır iline gönderilen bir postada için kullanılacak kod 21000 olarak yazılmalıdır. Her ilin posta kodu farklıdır ve değişmektedir.

Diyarbakır ili ve ilçelerinin posta kodları nelerdir?

Kulp posta kodu: 21900

Bağlar posta kodu: 21090

Sur posta kodu: 21010

Yenişehir posta kodu: 21100

Kayapınar posta kodu: 21220

Çermik posta kodu: 21600

Çınar posta kodu: 21750

Çüngüş posta kodu: 21870

Dicle posta kodu: 21830

Bismil posta kodu: 21500

Eğil posta kodu: 21470

Ergani posta kodu: 21950

Hani posta kodu: 21800

Hazro posta kodu: 21560

Kocaköy posta kodu: 21450

Silvan posta kodu: 21640

Lice posta kodu: 21700

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