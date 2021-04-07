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Haber Giriş: 07.04.2021 - 04:02 | Son Güncelleme:

Diyarbakır Posta Kodu kaçtır? Diyarbakır ili ve ilçelerinin Posta Kodları

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Diyarbakır Posta Kodu kaçtır? Diyarbakır ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodu, tüm ülkelerin kullandığı seri numaralar sistemidir. Yalnızca İrlanda ve Gana da posta kodu kullanmayan ülkeler arasında bulunmaktadır. Eski zamanlarda bir adrese mektup gönderirken gerekli bir sistem olarak kullanılmaya başlanmıştır. Posta kodu kullanılması, sadece mektup değil bankacılık işlerine de yardımcı olmaktadır. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Dünya Posta Birliği 2005 yılının şubat ayında 190 ülkenin 117'sinin posta kodu kesin olarak belirlenmiştir.

 Ülkemizde posta kodları nasıldır ve ne için kullanılır?

 Türkiye'de ki her ilin ve ilçenin kendilerine ait özgün posta kodu bulunmaktadır. Bu yüzdendir ki bir yerden başka bir yere gönderilen postaların üzerlerindeki kod önem taşımaktadır. Herkes en azından kendi ilinin posta kodunu bilmelidir.

 Diyarbakır il posta kodu nedir?

 Diyarbakır ilinin posta kodu 21000'dır. Bir başka ilden Diyarbakır iline gönderilen bir postada için kullanılacak kod 21000 olarak yazılmalıdır. Her ilin posta kodu farklıdır ve değişmektedir.

 Diyarbakır ili ve ilçelerinin posta kodları nelerdir?

 Kulp posta kodu: 21900

 Bağlar posta kodu: 21090

 Sur posta kodu: 21010

 Yenişehir posta kodu: 21100

 Kayapınar posta kodu: 21220

 Çermik posta kodu: 21600

 Çınar posta kodu: 21750

 Çüngüş posta kodu: 21870

 Dicle posta kodu: 21830

 Bismil posta kodu: 21500

 Eğil posta kodu: 21470

 Ergani posta kodu: 21950

 Hani posta kodu: 21800

 Hazro posta kodu: 21560

 Kocaköy posta kodu: 21450

 Silvan posta kodu: 21640

 Lice posta kodu: 21700

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