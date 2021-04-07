Diyarbakır Posta Kodu kaçtır? Diyarbakır ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Posta kodu, tüm ülkelerin kullandığı seri numaralar sistemidir. Yalnızca İrlanda ve Gana da posta kodu kullanmayan ülkeler arasında bulunmaktadır. Eski zamanlarda bir adrese mektup gönderirken gerekli bir sistem olarak kullanılmaya başlanmıştır. Posta kodu kullanılması, sadece mektup değil bankacılık işlerine de yardımcı olmaktadır. İşte, merak edilen tüm detaylar.
Dünya Posta Birliği 2005 yılının şubat ayında 190 ülkenin 117'sinin posta kodu kesin olarak belirlenmiştir.
Ülkemizde posta kodları nasıldır ve ne için kullanılır?
Türkiye'de ki her ilin ve ilçenin kendilerine ait özgün posta kodu bulunmaktadır. Bu yüzdendir ki bir yerden başka bir yere gönderilen postaların üzerlerindeki kod önem taşımaktadır. Herkes en azından kendi ilinin posta kodunu bilmelidir.
Diyarbakır il posta kodu nedir?
Diyarbakır ilinin posta kodu 21000'dır. Bir başka ilden Diyarbakır iline gönderilen bir postada için kullanılacak kod 21000 olarak yazılmalıdır. Her ilin posta kodu farklıdır ve değişmektedir.
Diyarbakır ili ve ilçelerinin posta kodları nelerdir?
Kulp posta kodu: 21900
Bağlar posta kodu: 21090
Sur posta kodu: 21010
Yenişehir posta kodu: 21100
Kayapınar posta kodu: 21220
Çermik posta kodu: 21600
Çınar posta kodu: 21750
Çüngüş posta kodu: 21870
Dicle posta kodu: 21830
Bismil posta kodu: 21500
Eğil posta kodu: 21470
Ergani posta kodu: 21950
Hani posta kodu: 21800
Hazro posta kodu: 21560
Kocaköy posta kodu: 21450
Silvan posta kodu: 21640
Lice posta kodu: 21700
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